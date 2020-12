A la Une . 50 mm de pluies dans l'Est aujourd'hui, du mauvais temps sur toute l'île demain

Des précipitations ont marqué la journée dans l'Est et l'intérieur de l'île. Selon les prévisions, le temps redeviendra humide avant même la fin de la matinée de dimanche. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 18:23 | Lu 1033 fois

Le bilan de la journée (Météo France)



Aujourd'hui à La Réunion, les pluies ont principalement concerné la façade au vent, la région du volcan et les cirques, avec des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm, et ponctuellement beaucoup plus. Les hauts de l'Ouest, et la région du Tampon ont été également arrosés, mais dans une moindre mesure.



Les prévisions pour demain (Météo France)



Notre île connaît un réveil paisible et ensoleillé sous le régime des brises avec uniquement quelques bancs nuageux qui transitent vers les flancs Est du volcan. Ces conditions clémentes sont éphémères, car dès le milieu de matinée, les nuages s'imposent largement dans l'intérieur du département et les premières averses sont attendues avant le repas dominical. L'après-midi, celles-ci deviennent fréquentes sur une large moitié Ouest où il ne faudra pas oublier le parapluie. En effet, peu de régions, exception faîte du littoral, à l'Ouest d'une ligne approximative allant de Cap Bernard à la Pointe des Cascades échapperont à la pluie durant l'après-midi. La route en corniche peut également subir des averses en fin de journée.



Localement, ces averses durables sont de bonne facture et provoquent des cumuls significatifs. La prudence s'impose près des ravines. Peu d'évolution des températures dont la hausse est limitée par l'humidité ambiante et la présence nuageuse. Au plus chaud de ce dimanche, les thermomètres affichent 29 à 31°C en bordure de mer, 24°C environ à Cilaos, et 16 à 18°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.

