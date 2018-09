50 millions de comptes Facebook piratés

Facebook a annoncé aujourd'hui dans un communiqué avoir découvert une faille de sécurité qui "a affecté près de 50 millions de comptes".



Tous ces comptes ont été déconnectés, et ont dû ensuite se reconnecter.



"Il n'est pas nécessaire de changer son mot de passe", assure Facebook.



Mais Facebook dit ne pas encore savoir "si ces comptes ont été utilisés par les pirates, ou si les pirates ont accédé aux informations de ces comptes".



Selon les responsables du réseau, les pirates ont pu accéder à des données figurant dans les profils (genre, ville d'origine...), mais sans que l'on sache ce qu'ils en avaient fait ou comptaient en faire. Ils ne se sont semble-t-il, en revanche, pas servi de cette faille pour mettre des publications sur les comptes piratés.



Facebook indique que la faille a été découverte hier et qu'elle a été depuis réparée.



Le FBI a ouvert une enquête.



Pour mémoire, Facebook compte plus de 2 milliards d'usagers à travers le monde.