50 ième Tour auto : le classement provisoire après la deuxième étape… et les ordres de départ de cette journée

Pas de retards, une organisation sans failles, un public discipliné, l'épreuve, menée de main de maître par les équipes de l'ASAR et la collaboration des autres associations, tourne comme une horloge avec en toile de fond les commentaires et informations éclairées de Radio Est, plus que jamais la référence en la matière. Ce sera encore le cas aujourd'hui avec la troisième et dernière étape, promise de toute beauté…





Sur les 108 engagés, 78 équipages…

Pour lire la suite, cliquer ici Dorseuil, Payet, Law-Long, Gerville, ils sont quatre à pouvoir monter sur la première marche du podium de ce 50 ième Tour auto. Les 60 kilomètres de spéciales au programme du jour vont être déterminantes. Un parcours sinueux, rapide, avec de belles allonges où le sens des trajectoires et la maîtrise des freinages vont être déterminantes.

Jean Pierre Vidot