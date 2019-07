50 ième Tour auto : Une crevaison dans la dernière spéciale du jour ne prive pas Dorseuil du leadership…

Sur les 108 partants vendredi soir, 100 équipages ont passé le cap de la première étape, Malik Unia faisant partie des principaux pilotes contraints à l'abandon. Avec au petit déjeuner, la spéciale des Radiers où Damien Dorseuil signait le temps de référence, trois secondes devant un Maxime Dupuy pas encore au top des possibilités de la voiture mais ving et trente secondes respectivement devant Payet et Law Long. Olivier Payet dans son jardin, montrait que la 208 avait bien évolué depuis la saison dernière et que le coup de volant était toujours présent. Dans le premier passage de Notre Dame de la Paix, Maxime Dupuy ne rejoignait pas la ligne d'arrivée et était contraint à l'abandon.