50 contrats PEC signés pour aménager le futur Parc du volcan

Il s'agit d'une première étape pour la mairie du Tampon. En partenariat avec l'AVE2M, 15 hectares du site qui accueillera le Parc du Volcan vont faire l'objet d'un premier aménagement de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 14:34





Ce vendredi, en partenariat avec l’Association pour la Valorisation de l’Entre-Deux Monde (AVE2M), 50 contrats Parcours Emploi Compétences ont été signés. Pour une durée de 11 mois, ils auront pour mission de lutter contre les espèces exotiques invasives présentes sur les 15 hectares du projet.



Le site du Champ de foire, où le projet de Parc du Volcan sera implanté, constitue un espace aux forts enjeux écologiques. 132 espèces végétales y ont été recensées, dont de nombreuses espèces indigènes ou endémiques tels que le petit Tamarin des Hauts, la Dise de Bourbon, l’Anémie marginale, le Petit Bois de rat, sans oublier les forêts de Branles et de Tamarins.



Côté faune, insectes et oiseaux protégés occupent et nichent sur le site, dont la Salangane des Mascareignes, l’hirondelle de Bourbon, des Pétrels et des Papangues.



Pour l’accompagner dans ce projet de "développement économique et touristique", la mairie s’est donc rapprochée de l’AVE2M qui a pour objet la sauvegarde de la biodiversité réunionnaise, de l’ONF, mais aussi d'un écologue, rassure-t-elle. Une étude va également être réalisée par la SEOR tandis que la demande d’autorisation environnementale a été déposée fin septembre dernier.



Pour cette toute première tranche d’aménagement, plus de 709.000 euros partagés entre l’Etat et la commune ont été fléchés, a indiqué Laurence Mondon en l'absence du maire André Thien Ah Koon et du sous-préfet de Saint-Pierre Lucien Giudicelli, tous deux retenus.



