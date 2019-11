50 ans de mariage pour le couple Thomas

Céline et Yves Thomas célébraient leurs 50 ans de mariage à l’Éperon fin octobre 2019. Des noces d’or fêtées en présence de leurs proches et de leurs amis.



Céline et Yves, respectivement âgés de 69 et de 79 ans, donnaient naissance à 9 enfants. Leur famille se compose de 16 petits-enfants. Une arrière-petite-fille va bientôt venir au monde.