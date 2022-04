50 ans de mariage, 50 ans d’amour pour le couple ODON !

Ce jeudi 31 mars 2022, l’amour est au rendez-vous à Sans Souci pour les noces d’Or de Marie-Fanélie et Alex ODON.



Ils se sont rencontrés un dimanche, Madame se promenait pendant que Monsieur faisait des aller-retours sur sa mobylette pour l’impressionner jusqu’à ce qu’il fasse le premier pas.



Après une demande en mariage dans l’intimité, ils se sont dit “oui” le 31 mars 1972. Elle avait 17 ans et lui, 22.



L’étincelle de l’amour ne s’est jamais éteinte durant tout ce temps et le couple a fondé une grande et belle famille qui compte aujourd’hui 6 enfants et 11 petits-enfants.



Alex ODON a exercé plusieurs métiers pendant que Marie-Fanélie s’occupait des enfants. Ils ont toujours habiter à Saint-Paul et depuis 1993, ils habitent dans leur belle maison à Sans Souci non loin de leurs enfants.



Marie-Fanélie aime cuisiner, surtout son fameux pâté créole adoré de tous ! Alex lui, est un joueur de flûte très doué…



La famille ODON a accueilli chaleureusement l’adjoint de quartier Yann CRIGTHON.



La Ville de Saint-Paul leur souhaite beaucoup de bonheur et les attend pour les noces de platine !