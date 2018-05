50 ans de la Chambre de Métiers: La veuve d'Hilaire Maillot s'évanouit sur scène

La Chambre des Métiers fêtait ses 50 ans hier soir au théâtre de Champ Fleuri. L'occasion pour Bernard Picardo, le président de la Chambre, de recevoir le ban et l'arrière ban des artisans et de rendre hommage à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont permis à la Chambre de devenir ce qu'elle est aujourd'hui.



C'est à ce titre qu'au milieu de la cérémonie, il a appelé la veuve et la fille d'Hilaire Maillot à le rejoindre sur scène, et qu'en présence d'un certain nombre de personnalités dont le préfet, Didier Robert, Nathalie Bassire et Jean-Hugues Ratenon, il a rendu un vibrant hommage au "roi du chouchou" qui a présidé pendant de longues années la Chambre et qui l'a marquée de son empreinte.



Mme Maillot a d'abord répondu aux discours de Bernard Picardo par quelques mots de remerciement et c'est au moment où elle tendait à sa fille le bouquet de fleurs qu'elle venait de recevoir qu'elle s'est brutalement affaissée, sans connaissance.



Un moment que notre photographe Karoline Chérie a été la seule à saisir.



Les pompiers qui étaient présents en coulisses sont très vite arrivés et le rideau a été tiré, de façon à préserver un peu d'intimité et à permettre aux secouristes d'oeuvrer en toute tranquillité.



Heureusement, quelques minutes plus tard, la cérémonie a pu reprendre son cours, après que tout le monde ait été rassuré sur l'état de santé de Mme Maillot.



Tout est bien qui se finit bien...