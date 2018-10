50 ans de bonheur pour les époux Elisabeth

Le quartier de Tan Rouge a été le lieu d’un événement particulier dimanche 7 octobre 2018. 50 ans après leur échange de vœux, Elétta Marie-Jeanne et Olgange Elisabeth ont tenu à renouveler ces derniers dans la même petite église des hauts de Saint-Paul. Deux époux âgés tous les deux de 79 ans.



Pour l’occasion, Sandra Sinimalé, élue en charge de la gestion du personnel communal et adjointe de quartier, a fait le déplacement au domicile du couple afin de lui remettre un présent au nom de la ville.



« Mi noré pas pensé trouve mon zézère le jour le mariage mon frère », commente en guise d’aveu d’Olgange. Fiancés en 1967 et mariés l’année suivante, les époux ont eu trois enfants qui leur ont donné six petits-enfants.



Tous les deux ont été agents municipaux, Elétta a été surveillante à l’école primaire du Bernica et son mari a été un employé au service de la Restauration Scolaire. Après leurs années de bons et loyaux services, ils coulent aujourd’hui une retraite paisible entourés par la famille qui vient leur rendre régulièrement visite.



Trois générations réunies pour célébrer ces noces d’or, c’est là sans doute, dans le lien intergénérationnel, le secret du bonheur.