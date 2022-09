50 ans d’amour pour les époux Louisin

Ce samedi 17 septembre, Romain et Marie-Renée LOUISIN ont célébré leurs Noces d’or en présence de leur famille et de leurs amis. Était également présente l’élue Carole LEVENEUR, venue leur apporter des présents au nom de la Collectivité. Tous étaient réunis pour fêter ce moment unique : un demi siècle d’amour, c’est exceptionnel! Marié le 15 septembre 1972 à l’Eglise de la Saline-les-Haut puis le 16 septembre 1972 à la Mairie annexe du même quartier, le couple saint-paulois a eu deux enfants et compte aujourd’hui 4 petits-enfants. Pour célébrer cet amour d’un demi siècle, la famille a décoré la salle verte et a fait venir, comme « dan tan lontan », un orchestre pour l’animation. Un moment inoubliable pour ce couple qui confie s’aimer toujours autant. Ils sont très heureux aujourd’hui, toutefois ils ont la nostalgie de la « vie d’avant. Ce n’était pas comme maintenant. Je préfère la vie d’avant », avoue Romain LOUSIN. On leur souhaite encore de belles années ensemble à profiter de chaque instant !