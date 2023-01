A la Une .. 50 ans d’amour pour Mimose et Jean-Claude

La ville de St-Leu félicite les époux Ellaya pour leurs noces d’or. Les deux tourtereaux ont renouvelé leurs boueux ce dimanche à l’église de Piton Saint-Leu en présence de leurs familles et proches. Par NP - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 14:11

Le communiqué de la ville de Saint-Leu :



À Saint-Leu, tout le monde connaît la charcuterie « chez Jean Claude » située dans le quartier de Piton. Le couple Jean Claude et Mimose Ellaya qui en sont les renommés propriétaires depuis plus de 20 ans ont fêté ce dimanche 8 janvier 2023 leurs 50 ans de mariage.



Jean-Claude, 70 ans, et Mimose, 67 ans, ont célébré leurs noces d'Or en renouvelant leurs vœux ce dimanche matin à l’église de Piton Saint-Leu en présence de leurs familles et proches.



Pour célébrer l'événement, le Maire, Bruno Domen et les élus Phlippe Lucas, Elie Léar, Josian Zettor et Annick Hamilcaro étaient présents aux côtés des époux Ellaya et de leur belle famille.



Jean-Claude et Mimose Ellaya ont 5 enfants, 11 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants qui sont fiers du parcours de leurs aïeux qui, avant d’exercer dans la charcuterie, avaient aussi été boulangers à Saint Gilles et à Piton Saint-Leu.