50 ans d’amour entre Liliane et Alexis Borcher

L’amour liant Liliane, 70 ans et Alexis Borcher, 75 ans, est couronnée d’or. Ils ont fêté leurs 50 ans de mariage ce vendredi, au Guillaume. Le couple a donné vie à 4 enfants et compte 16 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.



À événement exceptionnel, petit plaisir exceptionnel : la petite sœur de Liliane a effectué le déplacement exprès, depuis Sainte-Suzanne, pour lui faire une beauté (coiffure et maquillage), avant le repas donné à leur domicile à la mi-journée en présence de la famille presqu’au grand complet. La longévité de leur amour a été saluée par Sandra Sinimalé, adjointe de quartier, par ailleurs conseillère départementale.