50 animaux sauvés de la fourrière: Milit'activ'974 recherche des familles d'accueil et adoptants

Alors que 30 chiens doivent sortir mardi de la fourrière, le mouvement lance un nouvel appel à la population :

. Francis Kubezyk rassure

"On a besoin de familles d'accueil et d'adoptants potentiels": "On a tout ce qu'il faut au niveau des associations de métropole car tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir les faire adopter en métropole si besoin"