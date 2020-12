A la Une . 5 tonnes de déchets dont une moto en marche évacués de la Ravine de la Grande Chaloupe

Une opération de nettoyage a été organisée vendredi dans la Ravine de la Grande Chaloupe, beaucoup de déchets et de véhicules y ont été trouvés. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 09:46 | Lu 72 fois

Ce sont plus de 5 tonnes de déchets qui ont été évacués de la Ravine de la Grande Chaloupe dans le cadre d'une opération de nettoyage menée par la SPL EDDEN, le Département de La Réunion, le TCO, la Police municipale de La Possession, le Conservatoire du Littoral et le Parc national de La Réunion.



"La forêt de la Grande Chaloupe est située dans le corridor écologique de la dernière forêt semi-sèche de La Réunion", rappelle le Parc national sur sa page Facebook.