5 scooters trafiqués verbalisés par les gendarmes

Les gendarmes de l'Est ont procédé hier à une nouvelle opération de contrôle des flux routiers axée sur les deux roues motorisés.



Cette opération a permis, outre la verbalisation de 5 scooters "trafiqués", la constatation de deux conduites en état alcoolique et d’un défaut d’assurance.



L’alcool demeurant l'une des causes majeures d’accident sur l’île, la Gendarmerie reste mobilisée, prévient le commandement de la Gendarmerie de La Réunion sur sa page Facebook.



Cette opération menée ce lundi a eu lieu dans la continuité des contrôles du week end, déjà peu fameux. Samedi soir dernier, ce sont ainsi près de 20 gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît qui assuraient une mission de contrôle des flux sur le centre-ville de Sainte-Marie.



Sur les quatre postes mis en place entre 20h et 23h, ce sont six conduites sous l’empire d’un état alcoolique et une sous l’emprise de stupéfiants qui ont été relevées, en plus de trois défauts d’assurance, d’une conduite sans permis et de diverses infractions routières.