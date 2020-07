A la Une . 5 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion ce vendredi, dont 4 dépistés à l'aéroport

​La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 5 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce vendredi 10 juillet à 15h00, soit un total de 571 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 17:52 | Lu 2193 fois

Parmi ces nouveaux cas :



- 4 cas sont importés et ont été dépistés lors de leur arrivée à l’aéroport,

- 1 cas est autochtone secondaire, en contact avec un cas importé.



Les autorités rappellent à la population l’importance de respecter les mesures de protection contre le covid-19 au quotidien pour se protéger et protéger son entourage. Le port du masque garde toute son importance quand la distance d’un mètre ne peut être respectée, permettant d’éviter une transmission du virus.





