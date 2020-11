5 nouveaux cas de Dengue à La Réunion

Du 2 au 8 novembre, 5 cas ont été signalés à l’ARS. Bien que le nombre de cas se stabilise depuis quelques semaines entre 5 et 10 cas hebdomadaires, le virus continue de circuler dans l’île. Avec le retour prochain de l’été et des conditions météorologiques favorables au développement des moustiques, une nouvelle vague épidémique reste à craindre dans les prochains mois, dans un contexte d’épidémie de covid-19.



La préfecture et l’ARS recommandent la plus grande vigilance à la population et rappellent l’importance de la mise en œuvre des mesures de prévention pour se protéger et protéger ses proches de la dengue.







Situation de la dengue à La Réunion au 10 novembre 2020



(données de la Cire OI, Santé Publique France)







Du 2 au 8 novembre, les cas ont été signalés dans les communes suivantes :



· Le Port



· Les Avirons



· Saint-Paul



· Sainte-Marie



· Saint-Benoit