5 jours animés autour du livr’anlèr à Saint-Paul !

Organisée en partenariat avec la médiathèque Leconte de Lisle, l’opération a pour but de :– Lutter contre l’illettrisme en désacralisant l’objet livre;– Susciter l’envie de lire en proposant des lectures dans des lieux insolites;– Initier des rencontres privilégiées entre le jeune public et les auteur.e.s péi;– Soutenir la filière locale du livre en faisant la promotion du livre péi;Placer sous le signe de la liberté, cette manifestation gratuite et pour tout public propose de découvrir la lecture sous différents angles avec une bibliothèque éphémère en plein air, des matinées ateliers animés par les auteur.e.s péï ainsi que des animations autour de la lecture dans un espace cocooning.Des moments de détente et de partage autour de la lecture et du livre seront au rendez-vous durant ces 5 jours d’animations au Jardin de Mahatma GANDHI situé à Saint-Paul.Retrouvez le programme complet de cet événement gratuit proposé sur le territoire de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire en cliquant ici Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque de Saint-Paul au 0693 94 87 92.