5% des foyers encore privés d'électricité, rétablissement total prévu dans les 3 prochains jours

3.500 foyers sont encore privés d'électricité plus de 3 jours après le passage du cyclone Batsirai. Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 18:28

Voici le point publié par EDF Réunion ce lundi à 18 heures :



95 % des clients qui ont été privés d’électricité avec le passage du cyclone ont été réalimentés.

Il reste plusieurs centaines de chantiers à mener sur le terrain et nous espérons rétablir le courant chez l’ensemble de nos clients dans les trois jours à venir.

Plus de 200 techniciens poursuivent leurs efforts en ce sens, dans les quatre coins de l’île.