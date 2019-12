5 décembre : Les professionnels de santé aussi appelés à faire grève

Alors que de nombreux services publics et privés risquent d'être perturbés ce jeudi 5 décembre , en raison du mouvement de grève nationale, un appel à la grève a également été lancé à destination des professionnels de santé.Les agents des établissements, du public et du privé, de l'associatif et de l'aide à domicile seront présents en blanc, la couleur qui représente la profession. Les professionnels de santé participeront au cortège qui s'élancera ce jeudi du Petit Marché à Saint-Denis."Vous allez pouvoir être acteur et faire entendre votre voix sur la dégradation de nos conditions de travail. (...) Nous constatons la dégradation et la perte d'humanité infligées par toutes les décisions politiques et économiques. Les valeurs que nous défendons tous en ayant choisi cette profession sont aujourd'hui bafouées et ne sont plus respectées. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'assurer la bonne prise en charge de la population", pointent-ils du doigt.