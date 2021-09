5 communes toujours au-dessus du seuil du confinement

L’épidémie de coronavirus a atteint des sommets entre juillet et août. La Réunion a donc été complètement reconfinée pendant la deuxième moitié des vacances. Le plan de désescalade a démarré au début du mois de septembre alors que la situation sanitaire a commencé à s’améliorer.



Mais même si les chiffres sont en baisse, la circulation du coronavirus est cependant bien plus élevée qu'avant les vacances de l’hiver austral 2021. C’est ainsi que le confinement a été levé en semaine alors même que le taux d’incidence était encore plus élevé que le seuil fixé en mars dernier par le préfet.



Les limitations de déplacements sont toujours d’actualité le week-end à La Réunion, tout comme le couvre-feu qui reste en vigueur même en semaine.



Le taux d’incidence, indicateur majeur de suivi de l’épidémie de coronavirus, continue de chuter de semaine en semaine. Il vient d’ailleurs de passer sous le seuil du confinement pour la première fois depuis début juillet.



Mais toutes les communes ne voient pas la situation s’améliorer à la même vitesse. Ainsi, 5 d’entre elles ont toujours un taux d’incidence supérieur à 150 cas pour 100.000 habitants.