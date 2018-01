5 cambrioleurs surpris en pleine nuit par les policiers dans une boutique allée Bonnier

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la BAC et le CDI de nuit sont intervenus pour un cambriolage dans un magasin de matériel de coiffure du centre-ville de Saint-Denis. Dans les locaux, les policiers tombent nez à nez avec trois des cambrioleurs et interceptent deux autres individus au cours de l'action.



La fuite s'est soldée par une interpellation musclée dans la rue Maréchal Leclerc. Les deux fuyards particulièrement agressifs ont été appréhendés grâce à la maîtrise des agents de police. Si l'un des fonctionnaires a été légèrement blessé au cours de l'intervention, "le sang froid et la maîtrise des policiers de la BAC et de la CDI de nuit" ont permis l'arrestation du groupe au complet, souligne le commissaire Jérôme Besse, à la tête du SIAAP (Service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité).



Les 5 cambrioleurs âgés d'une vingtaine d'années ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion avec circonstances aggravantes et rébellion.