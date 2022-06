A la Une . 5 ans depuis la disparition de Mathieu Caizergues : l'hommage émouvant de sa mère

Delphine Caizergues s'exprime sur les réseaux sociaux à quelques heures d'un anniversaire douloureux. La disparition de son fils, Mathieu, au Maïdo avait été signalé, il y a cinq ans, le 23 juin 2017. Par NP - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 11:12





22 juin 2017.

J’ai 3 garçons.

Demain, je n’en aurait plus que 2.

Le destin m’octroie 24 heures de répis, de plénitude. 24 heures de bonheur.

Dans 48 heures, la sonnerie du téléphone retentira et ma vie basculera dans les ténèbres.

A 11000 kilomètres de là, s’organise le pire des scénarios.

Mathieu m’appelle à 19 heures. Il est heureux et émerveillé par la beauté des paysages Réunionnais. Il m’explique très excité qu’au levé du jour, il se mesurera au majestueux cirque du Maïdo, un cran supérieur pour lui après plusieurs randonnées effectuées à la Réunion.

23 juin 2017.

Il est 8 heures à la Possession. Mathieu part confiant avec 2 voyous menteurs et lâches.

Il ne rentrera jamais.

Il n’aura jamais 24 ans.

Merci à mes enfants de veiller sur moi, ma famille, mes amis.

Merci à vous tous qui nous suivez depuis ces 5 longues années,

Merci à nos avocats, Me Allary et Teissedre qui se battent à nos côtés,

Merci à Eric du JIR, Rafu le YouTubeur, les journaux télévisés, les radios, de nous permettre de nous exprimer librement et régulièrement.

Merci à tous ceux que j’oublie, et qui, a un moment ou un autre ont permis de faire avancer les choses, Sébastien, Nico, Christophe...

Notre combat continue.

