A la Une .. 5 ans de prison requis contre celui qui a mortellement fauché Marine Ethève à Tours

Alors qu’elle n’avait que 24 ans, la Réunionnaise s’est fait renverser par une voiture en novembre 2021 à Tours. Marine Ethève est décédée, laissant derrière elle une petite fille. Après un procès en première instance du conducteur responsable, le parquet a fait appel et demande à présent cinq ans d’emprisonnement, dont 18 mois de sursis probatoire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 06:37

Le 7 novembre 2021, à une semaine de son 25e anniversaire, Marine Ethève se fait renverser par une voiture alors qu’elle rentre d’une soirée à Tours. La Petite-Iloise décède le lendemain à l’hôpital, laissant derrière elle sa fille. Le conducteur a pris la fuite, avant de se rendre quelques heures plus tard.



Le procès se déroule en octobre 2022 et le chauffard est condamné à deux ans de prison, dont un an avec un sursis probatoire pour homicide involontaire avec comme circonstance aggravante le délit de fuite.



Un délibéré qui n’a pas satisfait le parquet de Tours qui a fait appel de la décision. Hier, lors du procès en appel, le procureur général a requis une peine de cinq ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Le délibéré est attendu le 13 février prochain.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur