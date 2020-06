5 ans de prison pour avoir blessé un camarade avec un "fish-fish"

Le 4 juin dernier, la scène violente avait choqué les passants à la gare routière de Saint-Benoît: une dispute avait dégénéré en bain de sang. Deux jeunes hommes, tous deux alcoolisés, se disputent, selon les versions, pour une dette de 30 euros ou une cigarette, le ton monte, et l'un des protagonistes sort un fish-fish, dont il assène un coup sous la clavicule de l'autre. Le fish-fish est en l'occurence une cuillère aiguisée comme une lame, une technique usitée en prison. La blessure est profonde, la victime s'effondre dans une mare de sang, tandis que l'agresseur saute dans un bus.



Interpellé quelques jours plus tard à Bras-Panon, l'auteur du coup parvient à se taillader les avant-bras avec un objet en plastique et finit à l'EPSMR de Saint-Benoît, d'où il s'évadera avant d'être rattrapé. Sa garde à vue a conduit à un déferrement au tribunal de Saint-Denis, où il était jugé hier en comparution immédiate. Sa victime ayant dû être opérée et ayant reçu 8 jours d'ITT, et, ayant déjà été condamné pour des violences avec arme, le jeune homme écope de de 5 ans de prison dont un avec sursis.