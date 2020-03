A la Une . 5° à la Plaine des Cafres, il a fait bien frais dans les hauts

Le modèle de Météo France avait bien anticipé les poches de fraîcheur bien marquée, couleur verte.

Plusieurs stations de Météo France et de MétéoR Océan Indien ont rapporté des minimales sous abri inférieures à 10°.

La fin de nuit fut particulièrement fraîche à la Plaine des Cafres.



Bourg Murât (1560m): 5.5° . La moyenne de Mars est de 12.5° alors que celle de ce mois de Mars 2020 est de 14.7° ce qui montre bien que cette valeur est vraiment significative.



R Forestière Tamarins (1790m): 6.8°

Maïdo (2200m): 8.5°

Bellecombe (2245m) : 9.3° (normale de 9.5°)

N Dame Paix (1520m): 9.7°

P France (1200m) : 9.9°



A noter que sur la côte on a relevé 18° à Saint Benoît et 19° à Gillot. A Gillot en Mars la minimale moyenne est de 23.2°.

A Saint Benoît elle est de 22°.



➡️ Cette tendance va se maintenir ce weekend mais les températures nocturnes devraient redevenir sensiblement plus douces en début de semaine prochaine.







➡️ Des publications sont publiées régulièrement sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/(en anglais)

Firinga Le site

Météo Réunion ➡️ Comme prévu la nuit de vendredi à samedi fut remarquablement fraîche pour la saison.Plusieurs stations deet deont rapporté des minimales sous abri inférieures à 10°.La fin de nuit fut particulièrement fraîche à la Plaine des Cafres.(1560m): 5.5° . La moyenne de Mars est de 12.5° alors que celle de ce mois de Mars 2020 est de 14.7° ce qui montre bien que cette valeur est vraiment significative.(1790m): 6.8°(2200m): 8.5°(2245m) : 9.3° (normale de 9.5°)(1520m): 9.7°(1200m) : 9.9°A noter que sur la côte on a relevé 18° à Saint Benoît et 19° à Gillot. A Gillot en Mars la minimale moyenne est de 23.2°.A Saint Benoît elle est de 22°.➡️ Cette tendance va se maintenir ce weekend mais les températures nocturnes devraient redevenir sensiblement plus douces en début de semaine prochaine.➡️ PATRICK HOAREAU Lu 616 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus : 1er décès à Maurice Coronavirus : Les commerçants demandent l’annulation des loyers commerciaux