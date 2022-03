5 Saint-Paulois s’envolent en Italie pour le championnat du monde de Bodybuilding en juin 2022

Ce mardi 1er mars 2022, Saint-Paul labellisée « Ville Active & Sportive » reçoit une visite musclée de 5 athlètes Saint-Paulois dans le domaine du culturisme, du président de la World Amateur Body Building Association (WABBA) Réunion, Jean Bernard COLTER et de son sélectionneur, Romain RIMBAUD à la salle de musculation du stade olympique Paul-Julius-Bénard à CAMBAIE.



Direction l’Italie à Vicence, pour le championnat du monde de Bodybuilding



Des muscles saillants et des corps impressionnants, le président de la WABBA Réunion, Jean Bernard COLTER et son sélectionneur, Romain RIMBAUD sont fiers de nous présenter leurs futurs champions du monde qui s’envoleront pour ce mois de juin en Italie, pour décrocher le titre de champion du monde de Bodybuilding dans leur catégorie respective.



5 athlètes, 5 Saint-Paulois, 5 fois plus de motivation



Emmanuel MALOUET, Loïc ROSSETTO, Curtis BERBY, Prisca SANASSY et Veronique VATEL ont déjà décroché des titres durant leur carrière sportive, maintenant, ils sont prêts à tout donner pour décrocher le titre mondial. C’est dans leur regard que l’on découvre une détermination hors du commun et c’est dans leur entraînement que l’on comprend les années de pratique et de sacrifice qu’ils ont enduré. Des régimes stricts, une volonté de fer et une passion débordante, c’est accompagnés du président de la WABBA et du sélectionneur et coach sportif que les 5 Saint-Paulois partiront briller en Italie. Une équipe très soudée par leur passion du culturisme, ils tiennent à remercier le président et le sélectionneur de la WABBA Réunion, qui les ont hissé au plus haut niveau.



Terre de champions, la Ville de Saint-Paul applaudit les efforts de ses sportifs de haut niveau et de l’équipe qui les accompagne dans leur extraordinaire aventure.



Saint-Paul fière de ses champions !