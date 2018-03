Culture 5.930 euros de dons pour l’album de Mickaël Pouvin Ce jeudi 26 décembre, fin du compte à rebours pour la levée de fonds du projet de Mickaël Pouvin, via My Major Company. L’objectif des 5.000 euros est largement dépassé, avec 5.930 euros obtenus.

Il y a trois semaines de cela, Mickaël Pouvin, l’ancien candidat de l'émission The Voice, avait réuni la somme espérée de 5.000 euros de dons pour le financement de son album via la plateforme My Major Company.



Aujourd’hui, 119% du but fixé est atteint, avec un montant de 5.930 euros au lieu de la somme initialement demandée.



Fixé il y a six mois, le challenge est donc définitivement relevé avec 57 contributeurs dont une douzaine sur l’île de La Réunion.



Depuis juin dernier, le Réunionnais a lancé son projet en ligne et façonne son premier album. Son second single, "C’est comme ça", est disponible sur les plateformes de téléchargement légales. Le clip sera tourné le 5 janvier 2014 à La Réunion et devrait figurer Stéphanie Robert, Miss Réunion 2012.



Actuellement en studio d’enregistrement, Mickaël Pouvin finalise les derniers titres de son futur album et prépare un duo avec Cécilia Pascal, elle aussi, ancienne candidate de The Voice.



Premier artiste de La Réunion à tenter ce genre d’expérience, Mickaël Pouvin termine son album ici, avant de partir en métropole, les bagages remplis de ses créations.



