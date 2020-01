5 000 cachets d'ecstasy saisis à Gillot : Le jeune papa condamné à 2 ans de prison

Au mois de novembre dernier, un passager a été intercepté par les douaniers de l'aéroport Roland Garros avec près de 5 000 cachets d'ecstasy et près d'un kilo de résine dans ses bagages Les produits illicites étaient dissimulés dans des paquets cadeaux. Exactement 4905 cachets d’ecstasy, 960 grammes de cannabis et 25 grammes de poudre d’ecstasy, pour une valeur marchande de plus de 100 000 d'euros ont été découverts.Placé immédiatement en garde à vue, le jeune parisien de 19 ans avait été transféré au commissariat Malartic. Il avait été ensuite placé en détention provisoire jusqu'à son procès ce mercredi 8 janvier.Il a été pris la main dans le sac alors qu'il connaissait de près le milieu des douanes. Il a en effet travaillé pendant deux semaines aux côtés de la direction générale des douanes à l’accueil à Paris. Après avoir obtenu son baccalauréat en juin 2019, le jeune garçon a une situation stable, en CDI depuis le mois d'octobre et n'a pas de casier judiciaire.Le procureur de la République a demandé 4 ans d'emprisonnement à son encontre, dont 1 an avec sursis et maintien en détention. Papa depuis le 25 décembre dernier, le jeune de 19 ans écope finalement de deux ans de prison, dont un an de sursis ainsi qu'un maintien en détention. Il est également condamné à payer une amende douanière de 19 865 euros.