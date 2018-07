<<< RETOUR La Réunion Positive

4ème édition pour le festival de l’image sous-marine Organisé du 8 au 16 juin, le festival de l’image sous-marine a tenu toutes ses promesses. Films, animations, activités ludiques et pédagogiques, concours de dessin, de vidéo et de photographie ont permis au plus grand nombre de venir découvrir les richesses de la mer tout en sensibilisant chacun sur sa préservation.

Placé cette année sous le parrainage de René HEUZEY, cameraman pour Thalassa et réalisateur de nombreux films pour Arte et France Télévision, le festival aura rencontré un vif succès. Les différents concours organisés auront permis la libre expression artistique du public, tout en révélant des talents certains chez ses amoureux de la mer.



Ainsi, le concours de dessin pour enfants aura permis de primer la jeune Camille SABARY pour son affiche, Miguel Ramirez a lui remporté le 1er prix du concours amateur de photos sous-marines, le concours de vidéo aura quant à lui récompensé Danielle JAY pour son projet intitulé « CAP » et enfin Romain RICHER et sa réalisation « le poisson clown », sacré prix spécial du jury.



Le festival de l’image sous-marine a aussi accueilli des activités et des animations pour faire découvrir ou redécouvrir les atouts de l’océan, tout en permettant la sensibilisation du public à la préservation de ce milieu. Kayak, plongée, voile, projections de films, plantation d’arbres, découverte des cétacés... autant d’activités pour les 8 jours d’un festival haut en couleur !



COUP D'OEIL SUR LES RESULTATS:



CONCOURS DESSIN:

1 Prix afiche : Camille Sabary, 13 ans

2 Prix école primaire : Candice Grosset, CP

3 Prix collège : Marie-Lisa Laber



CONCOURS PHOTO:

Baleine d'or : Miguel Ramirez

Baleine d'argent : Simon Deblock

Baleine de bronze : Yves Guenot



CONCOURS VIDEO:

Baleine d'or : Jay-Cap Danielle

Baleine d'argent : François Baelen, mini maxi

Baleine de bronze : Eva Sanchez, film baleines



PRIX SPECIAL DU JURY:

Romain Richer, Le poisson clown







