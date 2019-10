<<< RETOUR SAINT-PIERRE

4ème édition du salon du livre Athéna Du 10 au 13 octobre, venez écrire et penser le monde avec nos auteurs invités.



Tous les 2 ans depuis 2013, Athéna investit les jardins de la plage pour des conférences, des tables rondes, une brocante de livres et surtout, des rencontres avec des auteurs.

Ils sont plus d'une vingtaine à avoir répondu présent et viennent de la zone Océan Indien, d'Europe ou encore des Etats Unis. Romanciers, dramaturges, essayistes, mais aussi scénaristes et dessinateurs, les invités de ce salon du livre en général échangent, ensemble et avec le public dans le cadre splendide des jardins de la plage, sur le front de mer de Saint-Pierre. L'invité d'honneur de cette édition 2019 n'est autre que Yasmina Khadra, le grand écrivain algérien de langue française, lu par plusieurs millions de personnes à travers le monde.

" Ecrire et penser le monde"

Le choix de la thématique du salon a une nouvelle fois été inspiré par des réflexions très pragmatiques autour de nos sociétés, aux évolutions extrêmement rapides. La littérature offre un reflet de nos réalités sociales, politiques et historiques, y compris dans sa dureté et sa noirceur : les grands conflits, les inégalités etc...

L'écrivain décrit aussi les maux et les violences du monde. A sa manière, avec sa sensibilité et son écriture, il a ce formidable pouvoir d'en traduire la complexité... et de faire réfléchir.



Encadré Yasmina Khadra



Yasmina Khadra, de son vrai nom, Mohammed Moulessehoul, est l'écrivain algérien le plus réputé de sa génération. Consacré à deux reprises par l'Académie française, traduit dans une cinquantaine de pays, il a su toucher des millions de lecteurs à travers le monde. Adaptés au théâtre (en Amérique latine, Europe et Afrique) et en bandes dessinées, certains de ses livres ont aussi été portés à l'écran. Ce que le jour doit à la nuit a été adapté au cinéma par Alexandre Arcady en 2012. L'Attentat a reçu, entre autres, le prix des Libraires 2006 et a été traduit dans 36 pays. Son adaptation cinématographique par Ziad Doueiri est sortie sur les écrans en 2013. Le film d'animation de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec Les Hirondelles de Kaboul, a été présenté à Cannes en 2019 dans la prestigieuse sélection Un certain regard.

Le programme complet et toutes les infos du salon sont à retrouver sur le site internet http://salondulivreathena.re/ et sur la page Facebook Médiathèque Saint-Pierre





