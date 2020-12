A la Une ... 4ème édition du concours de la correspondance : semaine 5

Notre concours de la correspondance s’adresse à tous les amateurs d’écriture et aux passionnés de la langue française d’ici et d’ailleurs. L’Association pour promouvoir l’écriture et la lecture a opté pour un lot numéraire destiné à l’adulte gagnant et un lot de livres pour le collégien ou le lycéen gagnant. Par Gillette Aho - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 12:26 | Lu 156 fois





La zone statistique de notre site nous permet de découvrir les endroits où les personnes se connectent à notre site… Conclusion, cette année, nous avons opté pour un lot numéraire (l’envoi d’un chèque de l’A.P.P.E.L.) d’un montant de 150 euros que nous ferons parvenir par voie postale ou un virement !



Les réseaux sociaux ont transformé notre vision sur le monde d’ailleurs, nos modes de contact avec notre entourage et grâce à bon nombre de mandes, nous nous sommes adaptés à la force d’internet.



Alors passionnés d’écriture, de lecture et celles et ceux qui ont apprécié les ouvrages de Françoise Chandernagor, allez-y de votre belle plume. Elle qui nous confiait en aparté que "les hommes sont plus audacieux que les femmes en matière d’écriture. Si le pourcentage de femmes qui écrivent est nettement plus élevé que celui des hommes, ces derniers sont plus audacieux, ils n’hésitent pas à envoyer leurs manuscrits même après dix refus ! Tandis que les femmes préfèrent les laisser au fond de leurs tiroirs ! C’est un constat évident même au niveau du prix Goncourt dont je fais partie du jury : nous recevons beaucoup plus d’ouvrages d’hommes que de femmes."



Alors femmes, hommes d’ici et d’ailleurs soyez rassurés, sachez que notre jury composé de quatre membres issus du monde culturel ne savent pas si la contribution scripturale que vous soumettez est du genre masculin ou féminin. Seuls le style, la qualité de vos phrases, le choix de vos mots ainsi que votre regard sur le mouvement de la vie depuis 1790 à nos jours plaideront en votre faveur !



N’oubliez pas notre principe :



Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par :



Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes ! Et rendez-vous le 10 janvier 2021. D’ici là je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année



