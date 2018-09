4ème édition d’un tournoi de football à 7 pour notre vivre ensemble à L’étang Saint-Paul

L’Association Sportive de la rue Saint-Louis, en partenariat avec la Ville de Saint-Paul et les administrations pénitentiaires du Port, de Domenjod, et ceux de Saint-Pierre, ont organisé la 4ème édition de son tournoi de football à 7 samedi 8 septembre au stade de la Palmeraie à Saint-Paul. Les détenus des maisons d’arrêt, jeunes de quartiers de Saint-Paul venus de la Plaine, Grande Fontaine, la Rue Jacquot et les institutions judiciaires tels que la gendarmerie de Saint-Pierre, Police Nationale, Sapeurs Pompiers, POMMARD Club, Bourbon étaient présents pour s’affronter sur la pelouse. Outre le tournoi à 7 de la journée, cette journée a eu pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la prison et de la drogue, atelier animé par le Réseau Oté.