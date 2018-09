4ème Festival de la rando 2018

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Week-end destination Mafate-Aurère : 6 et 7 octobre

Rando guidée + bivouac à Aurère avec diner et petit-déjeuner + pique-nique dan fon la rivière + hélitreuillage du matériel (tente 3 personnes max + sac de couchage + matelas)



TROIS RANDOS POUR MARCHEUR RÉGULIER

Groupe 1

Aller – samedi 6 :

Heure de rendez-vous : 7h – Transfert 4×4 – Distance : 5,2km / Durée : 4h / Dénivelé + : 713m / Dénivelé – : 72m

Itinéraire : Deux Bras – La Porte – Aurère

Retour – dimanche 7 :

Départ : 8h – Distance : 9,8km – Durée : 4h – Dénivelé + : 358 m – Dénivelé – : 999 m – Transfert 4×4

Itinéraire : Aurère – Ilet à Malheur – Aurère centre – Bord Bazard – La Porte – Deux-Bras

Groupe 2

Aller – samedi 6

Heure de rendez-vous : 6h – Transfert bus vers sentier scout – Distance : 9,5km – Durée : 4h30 – Dénivelé + : 296 – Dénivelé – : 1034

itinéraire : Sentier Scout – La Plaque – Ilet à Malheur – Aurère

Retour – dimanche 15 :

Départ : 8h30 – Distance : 5,2km – Durée : 4h30 – Dénivelé + : 244 m – Dénivelé – : 883 m

Itinéraire : Aurère – Bassin La Noix – Aurère centre – Bord Bazard – La Porte – Deux Bras

Groupe 3 :

Aller – samedi 6

Heure de rendez-vous : 6h – Transfert bus vers sentier Augustave – Distance : 6,2km – Durée : 4h – Dénivelé + : 50 m – Dénivelé – : 676 m

Itinéraire : Sentier Augustave – Aurère

Retour – dimanche 7

Départ : 8h30 – Distance : 7,8km – Durée : 4h30 – Dénivelé + : 244 m – Dénivelé – : 883 m

Itinéraire : Aurère – Bassin la Noix – Aurère centre – Bord Bazard – La Porte – Deux-Bras



DEUX RANDOS POUR MARCHEUR CONFIRMÉ

Groupe 1 :

Aller – samedi 6

Heure de rendez-vous : 5h – Transfert 4×4 – Distance : 14,7 km – Durée : 6h30 – Dénivelé + : 1107 m – Dénivelé – : 466 m

Itinéraire : Deux-Bras – Cayenne – Ilet à Bourse – Ilet à Malheur – Aurère

Retour – dimanche 7

Départ : 8h – Distance : 9,5km – Durée : 4h30 – Dénivelé + : 334 m – Dénivelé – : 979 m

Itinéraire : Aurère – Bord Bazard – Bassin Bras d’Oussy – Deux-Bras

Groupe 2 :

Aller – samedi 6

Heure de rendez-vous : 5h30 – Transfert bus vers Dos d’Ane – Distance : 10,7 km – Durée : 6h – Dénivelé + : 722 m – Dénivelé – : 735 m

Itinéraire : Dos d’Ane – Deux-Bras – La Porte – Aurère

Retour – dimanche 7

Départ : 9h – Distance : 7,8 km – Durée : 4h – Dénivelé + : 244 m – Dénivelé – : 883 m

Itinéraire : Aurère – Aurère Centre – Bassin La Noix – Bord Bazard – La Porte – Deux-Bras



UNE RANDO POUR MARCHEUR EXPERT

Aller – samedi 6 :

Heure de rendez-vous : 5h – Transfert bus vers le Maïdo – Distance : 20km – Durée : 7h – Dénivelé + : 1196 m – Dénivelé – : 2241 m

Itinéraire : Maïdo Ti-Col – La Brêche – Roche Plate –Sentier Dacerle – Roche Ancrée – Grand-Place-les-Hauts – Ilet à Bourse – Ilet à Malheur – Aurère

Retour – dimanche 7 :

Départ : 7h30 – Distance : 14,8km – Durée : 6h – Dénivelé + : 444 m – Dénivelé – : 1 088 m

Itinéraire : Aurère – Ilet à Malheur – Ilet à Bourse – Grand-Place – Cayenne – Passerelle Bras d’Oussy – La Porte – Deux-Bras



Week-end destination nature les 13 et 14 octobre



Un week-end entier ou juste le dimanche ! deux formules au choix pour ce deuxième week-end du Festival



Un week-end entier dans la forêt : week-end nature convivial et familial, les 13 et 14 octobre

Bivouac dans la forêt avec diner et petit-déjeuner + activités de pleine nature, À VOLONTÉ, toute la journée du samedi, de 10h à 17h :

– Des balades guidées, pour marcheur débutant, avec nos éclaireurs de l’Ouest : 4 balades dans la journée sont proposées

– Une rando guidée musicale, pour marcheur débutant, avec Ayapana et un musicien, qui vous jouera du jean-Sébastien Bach en pleine nature (deux départs possibles)

– Des sorties VTT , pour ados et adultes, de 1h toute la journée,

– Des balades de 45 mn, toute la journée, en vélo électrique, pour enfant de plus de 1m50 et adulte

– Des balades à cheval, pour ados et adulte

– Des tours de poney, pour enfant

– Des jeux dans les arbres avec grimp’arbre (tyrolienne, hamac suspendu, corde…), pour enfant et adulte

– Un parcours sensoriel, pour enfant et adulte

– un atelier land’art, pour enfant et adulte



Une journée sportive et gourmande le dimanche 14 octobre

5 activités possibles, toutes combinées à un déjeuner dans une bonne table du Maïdo / Petite-France

1 / Rando Musicale + déjeuner

Une randonnée guidée par Ayapana originale avec un concert de Jean-Sébastien Bach tout au long de la balade.

Pour marcheur débutant

2 / Rando flânerie avec Clovis, éclaireur de l’Ouest + déjeuner

Une rando remplie de trésors botaniques et patrimoniaux.

Pour marcheur régulier

3/ Rando « A la recherche des Zazous » avec Mathieu, éclaireur de l’Ouest + déjeuner

Une rando ludique et culturelle, avec l’application Baludik, dans la forêt, à la recherche des petits personnages les « Zazous » de Fred Theis.

4/ Rando équestre avec les Chevaux du maïdo + déjeuner

Balade en forêt pour les enfants à partir de 10 ans et les adultes, ou tour en poney pour les enfants de moins de 10 ans.

Niveau = familial

5/ Rando VTT avec Bike Aventure + déjeuner

Boucle en VTT dans la forêt du Maïdo

Niveau = pour les ados de plus de 1m50 et les adultes



Téléchargez le programme complet

C’est parti pour la 4ème édition du Festival de la rando ! Au programme : convivialité, découvertes, rondos guidées, activités de pleine nature, bivouacs et bonne humeur ! L’Office de Tourisme de l’Ouest propose une immersion en pleine nature les weekends du 6 et 7 octobre puis du 13 et 14 octobre. 