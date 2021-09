4ème Congrès du CRIAVS OI

La Présidente de Région, Huguette Bello, milite depuis des années contre la violence sous toutes ses formes et en particulier contre les violences intrafamiliales.



Ces rencontres avec les différents acteurs sont essentielles. Nous sommes ici pour comprendre les mécanismes en œuvre. Il faut identifier les besoins et cerner les enjeux pour mettre en place une politique sociale efficace. Ce sujet nous touche tous. Ces violences sont si diverses et dévastatrices. C’est un sujet de santé publique. Chaque Réunionnais.e est concerné.e.



Évelyne Corbière, Conseillère Régionale