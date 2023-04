Communiqué 4e collecte de dons en faveur des étudiants de l'Université de La Réunion

Les bibliothèques universitaires et la mission Éco-campus de l’Université de La Réunion organisent une collecte de dons. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 15:42

Le communiqué :



Pour la quatrième année, les bibliothèques universitaires et la mission Éco-campus de l’Université de La Réunion organisent une collecte de dons en faveur des étudiant·e·s.



Jusqu’au 30 juin, étudiants, personnels mais aussi publics extérieurs, sont invités à déposer dans la bibliothèque universitaire de leur choix les objets et ustensiles dont ils ne se servent plus. Tous les dons sont les bienvenus, s’ils sont propres et en bon état. La vaisselle, le linge de maison et le petit électroménager sont particulièrement recherchés.



Les objets récoltés seront ensuite triés et classés pour être redistribués aux étudiants lors de la Foire aux dons.



Celle-ci se déroule en septembre, période d’installation pour de nombreux étudiants, et en simultané sur les campus du Moufia et du Tampon. Lors de l’édition 2023 de la Foire, ce sont 1800 objets qui ont été distribués à plus de 350 étudiants (1000 objets en 2020 ; 1500 en 2021). Les organisateurs espèrent cette année dépasser les 2000 objets.



C’est l’occasion pour chacun de faire du tri chez soi et d’offrir une nouvelle vie à des objets inutilisés mais également de soulager les étudiant·e·s d’achats parfois onéreux, dans un contexte social de plus en plus marqué par la précarité étudiante.



Bibliothèques universitaires participantes





Nord

- Saint-Denis Droit-Lettres (Moufia) : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 12h. Tél. Accueil : 0262 93 83 83

- Saint Denis Sciences (Moufia) : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 12h à 16h. Tél. Accueil : 0262 93 86 04

- Saint-Denis Éducation (Bellepierre) : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Tél. Accueil : 0262 90 43 18

Sud

- Tampon : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Tél. Accueil : 0262 57 95 67

- Terre-Sainte : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Tél. Accueil : 02 62 70 98 31