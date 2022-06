Législatives

4e circonscription : "Les forces de gauche sont en action et nous ne devons pas les laisser mourir"

Avec le soutien de son ancien adversaire au 1er tour, l’écologiste Stéphane Albora de Saint-Pierre plus Verte, Emeline K/Bidi compte s’imposer face au député sortant.

Par PB - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 11:22





Stéphane Albora, qui a obtenu 5 % des voix à l’issue de ce premier tour des législatives, a entendu l’appel. "Un choix de raison", explique l’ancien candidat de Saint-Pierre Plus Verte, d’autant que les deux ex adversaires sont "de la même famille politique". Il faudrait ainsi voir dans cette union arrivée sur le tard "des membres d’une même famille qui se rassemblent pour aller plus loin", pousse le rapprochement Stéphane Albora. Ainsi, pas d'arrangements derrière la cuisine ni de concession, assurent la candidate et ses soutiens, puisque "nous sommes d'accord sur le projet". Une union face à "des manœuvres à l'œuvre parce qu'ils n'ont pas d'autre programme", alors que



Pour Thomas Pruvot, animateur du groupe d’action Insoumis dans la 4e circonscription, "si on pouvait rembobiner le film, avec plus de temps, cette conférence aurait eu lieu avant le 1er tour". Aucun candidat des Outre-mer ne figurait sur la liste officielle Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, les négociations n'ayant pas abouti ou que tardivement.



