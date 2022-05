4e circonscription : Bruno Martin présente son programme de développement durable

Le programme :





➔ Plan photovoltaïque à 0 € :

Permettre aux familles qui n'ont aucune ressource de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, grâce aux systèmes de location qui existent déjà pour les fermes et les grands bâtiments d'entreprises. L'EDF ou une de leur filiale installera des panneaux photovoltaïques en équipant tout un quartier et versera un loyer correspondant à la surface utilisée. Cela permettra de faire face aux coupures d'électricité dans les zones sensibles.



➔ Donner une deuxième vie aux batteries de voiture électrique en installant des unités de stockage d'électricité dans chaque quartier équipé en photovoltaïque.



➔ Minibus électriques qui circulent dans les hauts et qui descendent vers le littoral pour constituer des trams-trains en s'accrochant les uns aux autres sur voies réservées, fonctionnant grâce à des supercondensateurs qui se rechargent en quelques secondes aux arrêts de bus en centre-ville, par caténaire sur les longues distances et en montant dans les hauts...



➔ Réduction des embouteillages en réorganisant les horaires des entreprises.



➔ Favoriser l’autopartage et les 2 roues électriques.



➔ Installation d'éoliennes en pleine mer pour alimenter les nouveaux moyens de transport.



➔ Imposer des quotas pour la production locale et les produits bio.



➔ Retour des bouteilles consignées.



➔ Promouvoir les filtres à eau et les machines à eau gazeuse à usage domestique...



➔ Standardisation des batteries pour tous les appareils.



➔ Lutter contre l'obsolescence programmée en augmentant la durée de garantie de tous les appareils !