Législatives

4e circonscription : Annie-Claude Boucher s'exprime au terme du second tour

La candidate du Rassemblement national arrivée en troisième position au premier tour des élections législatives sur la quatrième circonscription, fait le point au terme de l'élection :

Par NP - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 22:59

"Que la voix des électeurs soient orientés vers leur choix.

Que le député élu parle en leur nom et que les problèmes des Réunionnais soient résolus en partie.

Que le député élu respecte les choix des abstentionnistes.

Que la classe politique change leur comportement.



Merci aux électrices et électeurs qui ont voté pour le RN représenté par la candidate Annie-Claude BOUCHER dite Saphia dans la 4ème circonscription.



Merci à mon équipe de terrain qui ont oeuvré dans l'humain et proche de la population Réunionnaise.



Merci pour l'accueil tout au long de notre campagne des législatives nationales de 2022.



Et nous vous donnons rendez-vous aux prochaines échéances.



Félicitations à Marine Lepen dans la 11ème circonscription dans le Nord d'Hénin-Beaumont (Pas de Calais), un travail colossal. Le travail paie. Le Rassemblement national a obtenu entre 80 et 100 sièges à l'Assemblée nationale. 1ère force nationale dans la 5ème république. C'est inouï !



Vive La Réunion Vive le RN



Vive la République Française."