A la Une .. 499 nouveaux décès en 24h, la plus forte hausse enregistrée par la France

"La pandémie touche aujourd'hui l'ensemble des pays de la planète". C'est ainsi que Jérôme Salomon a débuté son point quotidien sur le coronavirus. "179 pays rapportent plus de 823000 cas", a-t-il indiqué.



Les données hospitalières des 767 établissements font état de 22.757 personnes qui sont actuellement hospitalisées pour une infection à Covid19, a indiqué le directeur général de la santé. 3523 décès ont été recensés, soit 499 de plus qu’ hier. C'est la plus forte hausse quotidienne enregistrée par la France depuis le début de l'épidémie. Dans les outre-mer, 158 cas sont recensés, dont 36 en réanimation et 49 retour à domicile. Trois décès ont été signalés en Martinique, cinq en Guadeloupe et un décès à Mayotte.



C e mardi soir, 5565 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation. 34% ont moins de 60 ans et 62 % entre 60 et 80 ans. 68 personnes ont moins de 30 ans. "458 patients de plus ont été admis en réanimation", a-t-il informé, évoquant une "situation totalement inédite dans l'histoire de la médecine française."



Le nombre total de cas confirmés par PCR s'élève selon Santé publique France à 52.028. À noter également que 9.444 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le 1er mars. "C'est très important. C'est un nombre qui augmente chaque jour", a tenu à souligner Jérôme Salomon.

Nicolas Payet Lu 2103 fois







