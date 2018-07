49 ème Tour Auto : Dernières vérifications avant le coup d'envoi

Le départ du Tour Auto 2018 sera donné ce soir à 18h dans le chef lieu de l'île, sur le Barachois. Depuis ce matin 7h30, les équipages se succèdent au Stade de l'Est pour présenter leurs bolides aux vérifications administratives et techniques. Ils bénéficient, après accord des commissaires de course en charge des vérifications de 30 minutes pour rejoindre le parc fermé en attendant le départ de 18h.



Depuis 7h30 les équipages se succèdent auprès des commissaires pour présenter leur voitures afin d'obtenir l'autorisation de courir. Un contrôle méticuleux des équipements de sécurité est effectué notamment les sièges, les harnais des sièges ainsi que les extincteurs.



Quelle que soit la catégorie technique dans laquelle ils sont engagés, cette course donne l'occasion aux amateurs et aux amatrices de sensations fortes, de pouvoir le temps d'un week-end, assouvir pleinement leur passion de la course automobile.