A la Une . 49 des 52 migrants sri lankais maintenus en zone d'attente

Les 52 migrants sri lankais, arrivés le 24 décembre au soir, ont été présentés ce mercredi et ce jeudi devant le juge des libertés et de la détention. L'enjeu était la prolongation de leur placement en zone d'attente avant les entretiens préalables à une demande d'entrée sur le territoire français. 49 en tout sont maintenus en zone d'attente. L'OFPRA a dans le même temps donné un avis négatifs à 39 demandes d'asile. Les autres dossiers sont encore en cours d'analyse. Une information Zinfos974. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 29 Décembre 2022 à 17:42





Les 26 derniers réfugiés, dont 9 singalais, ont été présentés ce jeudi devant le JLD. Répartis en deux groupes de 13 dans deux salles, les réfugiés ont été avisés de la décision du JLD à 17 heures. Au final, ils ont tous été maintenus en zone d'attente. Ce sont donc 49 des 52 migrants qui se sont vus refuser l'entrée sur le territoire.



Dans le même temps, l'OFPRA a rendu un avis négatif pour 39 des 52 demandes d'asile. Les dossiers restants sont encore étudiés.



Les 26 migrants passés devant le juge des libertés et de la détention font appel de la décision et seront auditionnés à nouveau vendredi.

Vingt-six des cinquante-deux réfugiés sri lankais arrivés à La Réunion le 24 décembre ont été présentés au juge des libertés et de la détention (JLD) ce mercredi 28 décembre. Il a statué sur le placement en zone d’attente pour 23 d'entre eux. Les 3 autres sont accueillis sur le sol français, ce sont des mineurs isolés.Les 26 derniers réfugiés, dont 9 singalais, ont été présentés ce jeudi devant le JLD. Répartis en deux groupes de 13 dans deux salles, les réfugiés ont été avisés de la décision du JLD à 17 heures. Au final, ils ont tous été maintenus en zone d'attente. Ce sont donc 49 des 52 migrants qui se sont vus refuser l'entrée sur le territoire. Seuls les 3 mineurs isolés ont été accueillis sur le sol réunionnais et placés à la charge de l'aide sociale à l'enfance Dans le même temps, l'OFPRA a rendu un avis négatif pour 39 des 52 demandes d'asile. Les dossiers restants sont encore étudiés.Les 26 migrants passés devant le juge des libertés et de la détention font appel de la décision et seront auditionnés à nouveau vendredi.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur