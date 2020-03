49.3 ou 12.7 ?

J'ai voulu ce titre volontairement provocateur parce que l'instant s'y prête.



Pour les initiés, La 12.7 est une mitrailleuse lourde, redoutable , efficace dans les conflits.



Oui, cher lecteur, travailleur, retraité, Le gouvernement nous a FLINGUES à l'arme lourde.



Samedi 29 Février 2020, ce gouvernement a ainsi bafoué la Démocratie , usant de stratagèmes fallacieux , déshonorant la France.



On sentait venir la menace. Le gouvernement embourbé dans la réforme des retraites style "Le salaire de la peur", ne voyait pas l'issue de la réforme Projet mal pensé, mal renseigné,sans réelle concertation, notamment sur la pénibilité au travail . Le plus choquant , c'est que le financement des retraites n'a pas été abordé, ni évoqué . En clair, Edouard voulait faire passer son projet de réforme, sans en annoncer, ni prévoir son financement !



Pour rappel, qu'est-ce que le 49 alinéa 3 de la Constitution ?



Il consiste à faire passer un projet de loi en force, sans le vote des parlementaires.



Bien sûr, certains me diront que le 49.3 a été utilisé à plusieurs reprises sous la Vème République !



C'est oublier que le lider Maximo inaugurait son quinquennat en précisant que si besoin était, il userait d'Ordonnances !



Aujourd'hui, Le gouvernement , sous la houlette d'un 1er ministre aux ordres d'el Commendator, fait preuve de faiblesse, d'incompétence, voir de machiavélisme.



Oui, de machiavélisme, en laissant peu de temps à l'opposition pour s'organiser afin de préparer une motion de censure avant Dimanche 18 h, dernier délai ! Samedi pour Dimanche ! Si la gauche est déjà prête, les tractations avec les autres groupes ne sont pas encore ficelée au moment où j'écris. . On va encore être dans la précipitation ! Vous l'avez compris, c'est volontaire !



Cette attitude de la part de nos dirigeants est une preuve évidente de lâcheté , de couardise !



Ce passage en force se traduira par ses conséquences lors des manifestations à venir, et les élections municipales.



Je terminerai par cette citation de Pat Hirson :

" Certes la connerie est humaine, mais c'est dommage que ce ne soit qu'en politique que l'on constate l'ampleur du phénomène".