49.3 : Un “coup d’état démocratique” pour Jean-Hugues Ratenon

Le communiqué :



C’est un moment très grave que la démocratie vient de vivre en ce 16 mars 2023. Jusqu’à la dernière minute, Macron, Borne et tout ce que ce gouvernement peut compter comme ministres ont utilisé toutes sortes de manœuvres pour s’assurer d’une majorité de circonstances à l’Assemblée Nationale pour le vote du projet de réforme des retraites.



Ayant échoué et ne souhaitant pas prendre de risque, pour la 11ème fois la 1ère ministre a utilisé le 49-3 muselant une fois de plus les parlementaires. Une honte pour la démocratie.

Ce 49-3 est avant tout un échec pour Emmanuel Macron. Il a fait de ce projet de réforme : SA priorité. Il a pour cela méprisé les syndicats, ignorer la contestation dans la rue. Mais sans vote au Parlement : il est discrédité. Il est désavoué.



Aveu de faiblesse, désaveu de la rue, désaveu politique, désaveu de la Représentation Nationale. Elle est vraiment en piteux état la démocratie sous Macron.

Jamais sous la 5ème République un 1er Ministre engage la responsabilité de son gouvernement avec le 49-3 sous le chant de la marseillaise entonnée par les députés de la NUPES. Tout un symbole. Le peuple est piétiné. La Représentation Nationale est humiliée, bafouée.



Triste et grave moment pour la démocratie.



Le combat doit s’amplifier encore plus partout en France avec l’intersyndicale. Le gouvernement doit démissionner.



Pour ma part, je prends mes responsabilités et je voterai toutes les motions de censure qui seront présentées pour chavirer ce Gouvernement.



Et s’il avait un peu d’honneur, de dignité et de courage, le président de la République lui-même devrait organiser un référendum, redonner la parole au peuple pour trouver une légitimité ; ou alors il devrait abandonner le pouvoir.



Honte à tous les sénateurs et aux élus de la Réunion qui soutiennent Macron et son gouvernement.