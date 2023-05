47e compétition WorldSkills : En route pour la finale nationale à Lyon

Le communiqué de la région académique Réunion :



L’équipe de La Réunion pour la finale nationale de la 47ème compétition WorldSkills est désormais constituée. Place maintenant à la préparation pour aborder cette nouvelle phase de la compétition dans les meilleures conditions !



Pour cela, se tenait au lycée Georges Brassens le 10 mai dernier, le 1er rassemblement de la délégation Réunion constituée pour les sélections nationales de la 47ème compétition WorldSkills France se déroulant en septembre prochain à Lyon. Une 1ère réunion annonçant la couleur pour nos 9 talents réunionnais. Au programme, plusieurs temps de préparation en collectifs et des temps de préparation individuels, accompagnés de leurs coachs, des stages de préparation physique, des stages de préparation aux protocoles et au défilé de la délégation... sans oublier, les temps de préparation individuels aux épreuves nationales. L’occasion également pour eux de faire connaissance avec leur coach de préparation mentale, qui les a tout de suite mis en condition : « Qui part pour ramener une médaille ? ».



Tout est prêt pour créer la cohésion de la délégation avec un seul but : ramener des médailles et porter les couleurs de notre territoire le plus haut possible !