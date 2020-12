46 conducteurs arrêtés sous effet ce week end sur les routes de La Réunion

NOMBRE DE SERVICES EFFECTUES : 18

NOMBRE TOTAL D'INFRACTIONS RELEVÉES : 222

NOMBRE DE CONDUITES SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE : 35

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 11

NOMBRE DE VITESSES EXCESSIVES RELEVÉES : 74

NOMBRE DE REFUS DE PRIORITÉ : 24

NOMBRE USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 8

NOMBRE DÉFAUT DE PERMIS : 11

NOMBRE DÉFAUT D'ASSURANCE : 17

NOMBRE DE NON PORT DE CEINTURE : 13

NOMBRE DE DEUX ROUES VERBALISÉS POUR DÉFAUT D’ÉQUIPEMENT : 14

NOMBRE DE RETENTION DE PERMIS DE CONDUIRE : 36

NOMBRE DE FOURRIÈRE ADMINISTRATIVE : 5

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 1 (intercepté)



FAITS PARTICULIERS :



Contrôle nocturne médiatisé : Vendredi 11 décembre 2020, de 22h00 à 01h00, la compagnie de Saint-Benoit, appuyée par les motocyclistes de l’EDSR, des gendarmes mobiles et réservistes du COMGENDRE, a réalisé sur 5 postes de contrôles routiers, le long de la RN2 et ses abords, de Sainte-Marie à Saint-Benoit, une importante opération de contrôle routier, ayant pour objectif de lutter contre les infractions graves génératrices d’accidents. 73 infractions, dont 16 délits et 22 conduites addictives ont été constatées par les militaires.



Contrôle nocturne routier : Samedi 12 décembre 2020, de 21h00 à 01h00, sur le secteur de Saint-Leu, les brigades motorisées de Saint-Paul et de Rivière Saint-Louis ont réalisé un service coordonné afin de lutter contre les conduites addictives : 12 infractions dont 6 alcoolémies et 1 conduite sous stupéfiants ont été constatées par les motocyclistes.



MESSAGE DE PRÉVENTION :



Les conduites addictives demeurent les principales causes des Accidents Corporels et Mortels de la Circulation Routière sur les axes du département de la Réunion. En vue d’appréhender au mieux cette problématique à l’approche des vacances et des fêtes de fin d’année, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière mènera en date du mercredi 16 décembre 2020 de 15h00 à 18h00 sur plus de 22 postes routiers, une vaste opération de sensibilisation au risque accidentogène, en distribuant gratuitement aux usagers des kits de dépistage chimique, accompagnés de flyers et de messages de vigilance. Cette action soutenue par les crédits PDASR de la Préfecture devrait permettre de rappeler à tous les usagers de la route la notion de "Responsabilité" lors de tout projet de déplacement festif.