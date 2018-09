4,5 mètres cubes de déchets ramassés au Cap La Houssaye

Un beau succès pour l’opération « World Clean Up Day » qui s’est déroulée le 15 septembre au Cap La Houssaye. Pilotée par l’association Apnée Réunion Loisir, cette opération a fortement mobilisée. 95 personnes se sont réunies pour nettoyer ce site en une seule journée. « 32 terriens, 53 terriens et 11 marmailles » annonce l’association sur sa page Facebook. Ainsi, près de 4,5 mètres de cubes de déchets ont été ramassés et triés par petits et grands. Après tous les efforts fournis par ses petites mains, il serait vraiment dommage de retrouver ce lieu jonché de détritus quelques semaines plus tard.



(Crédits photos: Apnée Réunion Loisir)