45 enfants ont été intoxiqués dans une école du Port

Une suspicion de toxi-infection alimentaire touchant des consommateurs d’une école primaire du Port a été déclarée le lundi 23 avril 2018.



45 enfants ont déclaré des symptômes (nausées, vomissements, diarrhées). Un des malades a dû être hospitalisé, les 44 autres ont pu être remis à leurs parents en vue, le cas échéant, d’une consultation chez le médecin traitant.



Les mesures administratives préventives, adaptées à la situation constatée, ont été prises pour éviter tous risques et nouvelles contaminations.



Une inspection a été menée le jour même sur site par les services de l’Etat (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) et se poursuivra dans les prochains jours. Cette enquête permettra d'identifier, en lien avec l'enquête alimentaire conduite par l'ARS-OI , les germes en cause. Cette enquête permettra, en outre, de décider des suites administratives et/ou pénales à mettre en œuvre.