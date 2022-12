La grande Une 44 personnes se trouvent à bord du bateau de pêche sri lankais

44 personnes se trouvent à bord de l'Imula 559. Le CROSS de La Réunion a pu entrer en contact avec le capitaine du bateau de pêche venu tout droit du Sri Lanka. 3 femmes et 2 enfants font partie des passagers. Par LG - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 09:05

Une embarcation est entrée dans les eaux françaises cette nuit aux alentours de 2h00 du matin et se trouve actuellement à 6 kilomètres des côtes réunionnaises.





Le capitaine de l’embarcation Imula 0559 CHW est entré en contact avec le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS). Il a émis un message d’appel à l’aide.



Les opérations d’accompagnement maritime en direction du Grand port maritime par la gendarmerie et la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) sont en cours.



Les 44 passagers (dont 3 femmes et 2 enfants) seront pris en charge par les services de l’Etat à leur arrivée.



La position du bateau samedi matin Sous l’autorité du préfet, les services compétents sont en alerte depuis son repérage.Le capitaine de l’embarcation Imula 0559 CHW est entré en contact avec le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS). Il a émis un message d’appel à l’aide.Les opérations d’accompagnement maritime en direction du Grand port maritime par la gendarmerie et la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) sont en cours.Les 44 passagers (dont 3 femmes et 2 enfants) seront pris en charge par les services de l’Etat à leur arrivée.