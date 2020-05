44 nouveaux cas de Covid-19 à Mayotte

44 nouveaux cas ont été enregistrés à Mayotte ces 24 dernières heures, portant le total à 1743 cas sur l’île aux Parfums. 45 patients actuellement hospitalisés au CHM, dont 21 dans le service de médecine et 7 dans le service de réanimation.



L’île déplore 21 décès, auquel il faut ajouter un patient mahorais décédé à La Réunion suite une évacuation sanitaire. Plus de 7000 tests réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé.



Mayotte fait partie des derniers départements où le virus circule encore avec ceux de l’Île-de-France et la Guyane. Le déconfinement se déroulera donc à rythme différent du reste du territoire national.